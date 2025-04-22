Дубинский назвал военное поражение Украины вопросом времени

«Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение — это лишь вопрос времени», — предупредил он, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии