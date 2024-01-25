Bloomberg: Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16

Президент Соединённых Штатов Джо Байден направил руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей письмо, в котором призвал их одобрить продажу Турции истребителей F-16 после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.