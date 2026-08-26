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Царьград

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«Общественное» сообщает о новых взрывах в Запорожье

«Общественное» сообщает о новых взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, подконтрольном Украине, снова произошли взрывы. Издание «Общественное. Новости» информирует об инциденте, который совпал с периодом воздушной тревоги, ознаменовав новый виток в серии аналогичных событий.

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