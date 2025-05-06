Фотографы запечатлели эмоциональный разговор Хэмилтона и Вассёра в паддоке

Фотографы запечатлели эмоциональный разговор Хэмилтона и ВассёраСоцсетиСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон и руководитель Ferrari Фредерик Вассёр после Гран При Майами обсудили с глазу на глазу ситуацию, которая возникла по ходу гонки.