Фотографы запечатлели эмоциональный разговор Хэмилтона и Вассёра в паддоке

Фотографы запечатлели эмоциональный разговор Хэмилтона и ВассёраСоцсетиСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон и руководитель Ferrari Фредерик Вассёр после Гран При Майами обсудили с глазу на глазу ситуацию, которая возникла по ходу гонки.
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