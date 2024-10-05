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Макдэвид о том, что не забрал «Конн Смайт»: «Мы проиграли душераздирающим образом. Я бы не вышел туда даже за миллион долларов»

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). Капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

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