Макдэвид о том, что не забрал «Конн Смайт»: «Мы проиграли душераздирающим образом. Я бы не вышел туда даже за миллион долларов»

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). Капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.