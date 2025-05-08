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Пети о «ПСЖ»: «Мне нравится то, что излучает клуб, хотя много лет я считал его отвратительным из-за его высокомерия. Мне очень нравится работа Энрике, аплодирую ему»

Команда Луиса Энрике вышла в финал Лиги чемпионов, дважды победив «Арсенал» (1:0, 2:1).  «Я никогда не был персональным поклонником Луиса Энрике.

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