Правительство утвердило введение СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях

Участники СЭЗ смогут пользоваться несколькими льготами.фото: government.ru--> Правительство утвердило постановление о создании свободной экономической зоны на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщает 8 октября пресс-служба кабмина.
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