Политолог раскрыл причину убийства генерала Кириллова в Москве: «Месть за «Солнцепек»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего неприятное для Киева направление в российской армии, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики теракта могли находиться на Западе.
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