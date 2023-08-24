Грузовик с углем улетел в кювет и опрокинулся в Оловяннинском районе

Грузовик, перевозивший уголь, перевернулся в Оловяннинском районе, в результате ДТП оторвало кабину.В Оловяннинском районе Забайкальского края 23 августа опрокинулся грузовой автомобиль Volvo Truck с углем, сообщили в краевом управлении ГИБДД.