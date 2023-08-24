Царьград

5 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Лищить гражданства и депортировать на историческую родину. хуторяне там их сами забьютУволенная заведую...
  • Pawel Polistchuk
    В задачнике вопрос - а на хрена эта встреча Путину? Эрдогану надо? Пусть запишется на прием ... к младшему дворнику т...Встреча Путина и ...
  • Николай Герасименко
    Ещё бы он сказал о причастности Салорейха к этому теракту. Хотя тут и так понятно, что ЦРУ, МИ6 и ГУР организовали эт...Киев не причастен...

Грузовик с углем улетел в кювет и опрокинулся в Оловяннинском районе

Грузовик с углем улетел в кювет и опрокинулся в Оловяннинском районе

Грузовик, перевозивший уголь, перевернулся в Оловяннинском районе, в результате ДТП оторвало кабину.В Оловяннинском районе Забайкальского края 23 августа опрокинулся грузовой автомобиль Volvo Truck с углем, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх