Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Ее видели Великие Укры. Об этом событии сохранились записи в древних летописях. При желании, украинские специалисты м...К Земле приближае...
  • Алекс Сэм
    А кто её мог видеть 80.000 лет назад?К Земле приближае...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А в Сракаиау что?В Актау в ходе пр...

Нет тепла, но вы держитесь, или когда же начнётся отопительный сезон в Актау?

Нет тепла, но вы держитесь, или когда же начнётся отопительный сезон в Актау?

«Осень, осень, ну, давай у листьев спросим: где он - май, тёплый май». В данной ситуации - что у листьев спрашивать о сроках поступления тепла в наши квартиры, что у городского руководства и коммунальных служб – толк один: неизвестность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх