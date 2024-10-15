Нет тепла, но вы держитесь, или когда же начнётся отопительный сезон в Актау?

«Осень, осень, ну, давай у листьев спросим: где он - май, тёплый май». В данной ситуации - что у листьев спрашивать о сроках поступления тепла в наши квартиры, что у городского руководства и коммунальных служб – толк один: неизвестность.
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