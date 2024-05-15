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РСТ: Абхазия стала самым дешевым зарубежным направлением для отдыха россиян

РСТ: Абхазия стала самым дешевым зарубежным направлением для отдыха россиян

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), самыми бюджетными зарубежными направлениями для пляжного отдыха летом оказались Абхазия и Египет, где стоимость путевок начинается от 146 и 210 тысяч рублей.

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