РСТ: Абхазия стала самым дешевым зарубежным направлением для отдыха россиян

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), самыми бюджетными зарубежными направлениями для пляжного отдыха летом оказались Абхазия и Египет, где стоимость путевок начинается от 146 и 210 тысяч рублей.
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