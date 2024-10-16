Объявлена дата начала хоровых сезонов на Витебском вокзале

Откроют программу в Картинном зале Академический хор ЛЭТИ и хор Montem Бесплатные концерты, которые проходят в интерьерах одного из самых красивых вокзалов Санкт-Петербурга, завоевали сердца многих местных жителей и гостей города.
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