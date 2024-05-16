iPhone и iPad получат управление взглядом. И функцию против укачивания

Корпорация Apple представила обновленные функции доступности для смартфона и планшета — управление взглядом и функцию против укачивания в автомобилеСкоро управлять взглядом можно будет не только гарнитурой Vision Pro, но и iPhone и iPad — Apple анонсировала скорое появление функции Eye Tracking на смартфонах и планшетах.