Beware Contrived Scares And False Flags In Europe Authored by Thomas Karat via The Libertarian Institute On the evening of August 4, an airport employee at Leipzig/Halle noticed a small drone resting on the apron near a parked Ukrainian Antonov freighter.
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