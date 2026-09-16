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Beware Contrived Scares And False Flags In Europe

Beware Contrived Scares And False Flags In Europe

Beware Contrived Scares And False Flags In Europe Authored by Thomas Karat via The Libertarian Institute On the evening of August 4, an airport employee at Leipzig/Halle noticed a small drone resting on the apron near a parked Ukrainian Antonov freighter.

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