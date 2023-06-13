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Вокруг немецкой культовой хэви-группы Rammstein разразился секс-скандал

Вокруг немецкой культовой хэви-группы Rammstein разразился секс-скандал

Начало лета выдалось тяжелым для главной немецкой рок-группы Rammstein. На музыкантов посыпались обвинения в сексуальных домогательствах к фанаткам, немецкая национальная пресса захлебывается опасениями, что это начало конца их великой группы.

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