Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Привыкли к халяве. Хотя в сраной апхазии осталось все от СССР ничего сами не построили а цены ломят как в турции.Россиянка пожалов...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А на хрен нам эта нищая апхазия.Россиянка рассказ...
  • Traveller
    Ну очень неумный совет. Особенно про помойную Паттайю.Турагент Ирина Ки...

Туристов, бегущих спринт до лежаков в Испании, сняли на видео

Туристов, бегущих спринт до лежаков в Испании, сняли на видео

На курорте в испанском городе Салоу произошел необычный инцидент, который привлек внимание СМИ. Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором британские туристы устроили массовый забег к шезлонгам в отеле Villa Romana.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх