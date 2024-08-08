Туристов, бегущих спринт до лежаков в Испании, сняли на видео

На курорте в испанском городе Салоу произошел необычный инцидент, который привлек внимание СМИ. Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором британские туристы устроили массовый забег к шезлонгам в отеле Villa Romana.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии