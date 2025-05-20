Акинфеев обратился к болельщикам после ничьей с «Локомотивом» в РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после ничьей с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ. «Даже столько лет спустя «Черкизово» остается стадионом, с которым связаны прекрасные воспоминания нашего похода за Кубком УЕФА.