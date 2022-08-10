Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке

Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл попали в объективы фотографов во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса и ее наследница прогулялись по улице и зашли в магазин Гвинет Пэлтроу — Goop.
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