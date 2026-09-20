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Тульские новости

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Тульская гимнастка Глотова рассказала о трудностях восстановления после травмы

Тульская гимнастка Глотова рассказала о трудностях восстановления после травмы

Тульская гимнастка Алена Глотова, завоевавшая золото чемпионата Европы, рассказала о сложном пути возвращения в спорт после травмы, которая лишила её помоста на 1,5 года.

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