В перерыве судебного заседания Иван Попов с предполагаемым сообщником по делу вышли на крыльцо покурить.
История генерала Попова
Комментарии
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Tania Еременко
Генералы привыкли, что солдаты им дворцы строят, и им всё можно - власть онЕ. А с азерами опять в дёсна целуемся. Им США сказали, кто сбил самолёт. а ...хам так и не извинился. Эх.
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6 час.
Григорий Малахов
Да, такого судилища в истории ещё надо поискать! Даже за перекур сажают... Но как правило невиновных. А настоящие воры, казнокрады, бандиты, надо полагать заседают в Госдуме, в правительстве и в тех же судах.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А комментарии чистят крепко.Своего не вижу.
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4 час.
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