Губернатор Анохин откроет молодежный центр в Гагарине в ноябре

В ноябре в городе Гагарин откроется обновленный Молодежный центр "Энергия". Проект модернизации осуществлен с помощью федеральных средств, привлеченных благодаря победе региона на Всероссийском конкурсе программ развития молодежной политики.
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