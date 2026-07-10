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Царьград

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Губернатор Анохин откроет молодежный центр в Гагарине в ноябре

Губернатор Анохин откроет молодежный центр в Гагарине в ноябре

В ноябре в городе Гагарин откроется обновленный Молодежный центр "Энергия". Проект модернизации осуществлен с помощью федеральных средств, привлеченных благодаря победе региона на Всероссийском конкурсе программ развития молодежной политики.

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