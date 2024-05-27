ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Все мы уже давно поняли, что главные идеологи любой политической мерзости находятся в Лондоне.
Невероятно, что наши антидрузья думают о А.Белоусове
Комментарии
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ВераВерная
Ну что ж, значит ВВП не ошибся!
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1 д.
Сергей Дмитриев
... Стамбул - Минск, на подходе Женева. Где ещё будет СиБурДЭ по старой байке? Напрашивается Нюрнберг-2, что под вопросом на фоне упёртого Запада под покровительством Байдена.
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1 д.
A
Air
Нюрнберг-2 будет на Лубянке-38, куда всю эту фашисткую орду во главе с сусмашедшим стариком байденом будут таскать на допросы о геноциде Русского народа в период с 1941-2024 года!
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20 час.
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