Невероятно, что наши антидрузья думают о А.Белоусове

ВераВерная Ну что ж, значит ВВП не ошибся!

Сергей Дмитриев ... Стамбул - Минск, на подходе Женева. Где ещё будет СиБурДЭ по старой байке? Напрашивается Нюрнберг-2, что под вопросом на фоне упёртого Запада под покровительством Байдена.