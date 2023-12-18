Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

Глава семьи, но не добытчик. О чем мечтают современные патриархи

«Мужчина всегда был главой семьи, но никогда не был единственным добытчиком. Попытка женщин навесить на мужчин функцию добычи - это циничная манипуляция с целью украсть у них власть и влияние, но при этом скинуть на них функцию обеспечения семьи, часть которой всегда была на женщине.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Попытка женщин навесить на мужчину функцию добычи..&quot;... Глупая такая фраза... Что значит &quot;функцию добычи&quot;?... Мужчина - &quot;добыча&quot;?... А ведь мужчины в роду всегда были ДОБЫТЧИКАМИ... ОХОТНИКАМИ... а не &quot;добычей&quot;...
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