🔔 В Крыму линейки на 1 сентября пройдут в помещениях Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил, что это связано с жёлтым уровнем террористической опасности в регионе.
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🔔 В Крыму линейки на 1 сентября пройдут в помещениях Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил, что это связано с жёлтым уровнем террористической опасности в регионе.