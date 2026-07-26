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Охота на снежного барана чубуку

Охота на снежного барана чубуку

Якутский снежный баран (подвид толсторога) – настоящий реликт плейстоценовой эпохи. Эти удивительные животные населяют горные системы Якутии уже 15–20 тысяч лет, о чём свидетельствуют как палеонтологические находки, так и генетические исследования Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

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