Охота на снежного барана чубуку

Якутский снежный баран (подвид толсторога) – настоящий реликт плейстоценовой эпохи. Эти удивительные животные населяют горные системы Якутии уже 15–20 тысяч лет, о чём свидетельствуют как палеонтологические находки, так и генетические исследования Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.