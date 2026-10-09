Рубио: США ввели санкции против МУС с запретом на любые операции с ним

Администрация Белого дома ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.
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