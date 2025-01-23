"РБК Вино": в России продали 81,9 млн декалитров вина в 2024 году

Суммарные объемы реализации различных видов вина в России по итогам 2024 года выросли на 3,2% относительно показателей 2023 года, до отметки в 81,9 млн декалитров, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.