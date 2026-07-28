Эксперт Быханов: июль является одним из самых важных периодов для бизнеса

Распространенный стереотип о том, что в июле сотрудники начинают работать менее эффективно из-за сезона отпусков, в результате чего бизнес-процессы компаний замедляются, не имеет универсального подтверждения.
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