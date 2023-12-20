Пятеро мужчин изнасиловали туристку на Кипре и пошли под суд

Пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. 20-летняя девушка утверждает, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет изнасиловала ее в номере отеля Fedrania Gardens в Айя-Напе в сентября 2023 года.
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