Пятеро мужчин изнасиловали туристку на Кипре и пошли под суд

Пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. 20-летняя девушка утверждает, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет изнасиловала ее в номере отеля Fedrania Gardens в Айя-Напе в сентября 2023 года.