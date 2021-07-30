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Штормовое предупреждение объявлено в районах Забайкальского края

Штормовое предупреждение объявлено в районах Забайкальского края

По южным, юго-восточным, восточным районам Забайкальского края объявлено штормовое предупреждение на ближайшие 1,5 суток, сообщает 30 июля ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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