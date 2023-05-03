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  • Игорь Егоров
    Поздно пить Боржоми, теперь он как крыса будет ползать по бункерам, все надо делать вовремя господа от Совбеза ибо ру...Дмитрий Медведев ...
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Политолог Марков: Британия предложила ВСУ вместе с ударом по Крыму захватить крупный российский город типа Белгорода и Брянска

Политолог Марков: Британия предложила ВСУ вместе с ударом по Крыму захватить крупный российский город типа Белгорода и Брянска

Великобритания предложила Вооруженным силам Украины вместе с ударом по Крымскому полуострову осуществить захват крупного российского города типа Белгорода и Брянска.

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