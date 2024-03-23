❕Бахчисарай скорбит по жертвам трагедии в подмосковном «Крокус сити холле» В городе провели траурный митинг и возложили цветы к народному мемориалу.
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❕Бахчисарай скорбит по жертвам трагедии в подмосковном «Крокус сити холле» В городе провели траурный митинг и возложили цветы к народному мемориалу.