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Ольга Орлова в шоке от своей внешности на съемках программы

48-летняя певица Ольга Орлова приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященной памяти ее покойной лучшей подруги Жанны Фриске.

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