В список ограничения поставок в Россию Южная Корея включила еще 682 вида товаров

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи с начала 2024 года запретит поставки в Россию, а так же Белоруссию еще 682 вида товаров, включая легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2000 куб.
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