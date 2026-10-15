«Мне было 18, когда я это записывала, так что мы ничего не знали ни о сочинении музыки, ни о записи, ни о вокале» За 14 лет своего участия в Nightwish Флор Янсен (Floor Jansen) стала лицом симфо-метала.
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