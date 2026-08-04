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Новые санкции США против России оценили словами «черный ящик»

Новые санкции США против России оценили словами «черный ящик»

Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом» прокомментировал введение Вашингтоном санкций против двух управлений Минобороны России и Сухопутных войск РФ якобы из-за нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

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