Крымский мост перекрыт, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге днём 31 декабря. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение, объявили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
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