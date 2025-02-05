Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Почему на Украине арестовывают генералов ВСУ – разбор Politico

Почему на Украине арестовывают генералов ВСУ – разбор Politico

Война на истощение напрягает армию Украины. Пока страна хочет заручиться поддержкой Дональда Трампа, ВСУ несет тысячные потери и страдает от дезертирства, удерживая фронт против России, – пишет европейская версия Politico.

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