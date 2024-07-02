Сказочные алмазы Голконды

До открытия алмазных шахт в Бразилии и Южной Африке в начале XVIII века именно Индия была единственным поставщиком алмазов в мире, и большая часть алмазов добывалась в небольшом географическом районе под названием Голконда (территория современных штатов Андхра-Прадеш и Телангана).