Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Сказочные алмазы Голконды

Сказочные алмазы Голконды

До открытия алмазных шахт в Бразилии и Южной Африке в начале XVIII века именно Индия была единственным поставщиком алмазов в мире, и большая часть алмазов добывалась в небольшом географическом районе под названием Голконда (территория современных штатов Андхра-Прадеш и Телангана).

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