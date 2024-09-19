В Велижском районе школы и музей ждет перезагрузка

В рамках рабочего визита депутат Госдумы ознакомился с масштабом необходимого содействия объектам в районе и пообщался с местными активистами Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов побывал в Велижском районе, рассказываем, какой поддержки стоит ждать велижанам.