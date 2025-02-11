«Начал со дна, а всплыл как в Титанике на двери»: Костюшкин высмеял Киркорова в новом сезоне «Маски». Как прошёл первый выпуск шоу

Как прошёл первый выпуск 6 сезона шоу «Маска» Друзья, в это воскресенье произошло то, что многие ожидали с нетерпением — впечатляющая премьера шестого сезона шоу «Маска»! И поверьте, первый выпуск уже преподнёс нам такие сюрпризы, что сердце замирает.