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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ули Хенесс: «Вряд ли кто-то из игроков «Баварии» заслуживает выиграть титул больше, чем Кейн. Он много забивает, но также много работает для команды»

«Бавария» возглавляет таблицу в Бундеслиге, набрав 72 очка в 30 матчах. Преимущество над «Байером» составляет восемь очков.

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