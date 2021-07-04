Славянская доктринаГороскоп на 6 июля Гороскоп на 6 июля 2021 Овен Гороскоп обещает Овну немало предложений, от которых не стоит отказываться.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНебывалая жара в Канаде и на Северо-Западе США: температура превысила +46°С, побив рекорд 80-летней давности. Литтон, который находится примерно в 250 км к северо-востоку от Ванкувера, на полтора градуса побил предыдущий канадский рекорд: в июле 1937 года в этих краях стояла 45-градусная жара. Более 40 других мест в Британской Колумбии также обновили температурные рекорды. Похожая ситуация и у нас в России на северах. Естественно, что это не результат антропогенной нагрузки, а тем более выброски парниковых газов, а очередной "закономерный", хотя его природа еще не понята учеными, разогрев Земли. О чем все климат-алармисты не говорят. Отбиваться от него ветряками, как это делает Европа, - просто глупость, если не преступление против населения своих стран. Циклические разогревы Земли объясняют, почему эти районы Северной Америки пребывали в дикости до 15-16 века. В аграрный период это был не вполне пригодный для проживания человека район, как и наши севера, которые сейчас высохли до порохового состояния и, естественно, горят, но их тушат, поскольку там нефть и газ. Мы живем в постиндустриальную эпоху, что помогает укрыться от жары и, опираясь на глобальную экономику, купировать последствия температурных колебаний, а иначе мы бы хлебнули, как наши предки в 6-15 веках, когда был период большой жары. Кстати в начале его также была пандемия - "юстинианова чума". Скорее всего, нынешняя ситуация затянется на несколько веков. Надо сменить модель чрезвычайного поведения, рассчитанную на несколько суток, на планомерную подготовку к сверх жаркому 2-3 вековому периоду.Юрий ИльиновСТАРЦЫ РУСКОГО НА(ш)РОДА, СЛАВНЫХ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ РОДОВ «ОБЩИНА РУС — РУСИЧ» Ростовской Области, Единение Руского На(ш)Рода, Славных Родов Славянъ— Ариевъ. Во Славу На(ш)Рода СлавянЪ — АриевЪ, Духа, Веры и Отечества нашего Державного, да Познавайте, Чада Божьи, Мудрое Слово Жрецов наших! Старцев Отеческий Совет:"Слово СТАРЦЕВ - это Мудрость ваша, с желанием исполняйте НАСТАВЛЕНИЯ СТАРЦЕВ!" БЕСОВЩИНА боится возрождения РОДОВОЙ НРАВСТВЕННОСТИ РУСКОГО НАРОДА, СЛАВНЫХ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ РОДОВ. Наша НРАВСТВЕННОСТЬ И НРАВЫ - это их медленная ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ и потеря Власти над НА(ш)РОДОМ. Души наших СЛАВЯНСКИХ РОДОВ просыпаются от этого мощнейшего кодирования со стороны Бесовщины. Первое Слово наше: "Повернуть СОЗНАНИЕ НА(ш)РОДА к своему РОДУ и стараться всё делать на благо РОДА, НА(ш)РОДА, во Славу Веры и Отечества нашего Державного." Второе Слово наше: "Познать На(ш)Роду, что он должен жить тремя категориями одновременно - ПРОШЛЫМ, НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ! Ибо НАСТОЯЩЕЕ проистекает из ПРОШЛОГО, а БУДУЩЕЕ из НАСТОЯЩЕГО!" Чтобы это стало нашей нормой Жизни, то в первейшую степень надо научиться Жить по установленному порядку в Душах наших: "Невозможно завтра достичь Доброго, говоря сегодня о неДобром!" "Не будь носителем Чёрной Вести!" Разделение нашего СОЗНАНИЯ на ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ и отрицательное (негативное) обсуждение (критика) своей Жизни, есть первооснова изменения (кодирования) сознания РУСКОГО НАРОДА, СЛАВНЫХ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ РОДОВ. Познавайте и Возрождайте основы Жизни наших Мудрых Предков! НРАВСТВЕННОСТЬ РУСКОГО НАРОДА, СЛАВНЫХ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ РОДОВ — это Жизнелюбивый Родовой Дух ПраОбраза Предков наших, живущий в Душах Руского Народа и других коренных народов России и указывающий на то, как должны обустраивать свою ЖИЗНЬ наши народы: на устоях совместной, мирной, созидательной жизни, живой Родной Речи, слове, культуре, духе, на созидании, совести, самоправии, жизнелюбии, родо — народо - отчизнолюбии и на защите рода, народа, веры и отечества нашего Державного, согласно Наследию наших Предков. Слово ЛЮБОВЬ воспринимается нами как «Люди Богов или Бога ведают!» НРАВЫ РУСКОГО НАРОДА, СЛАВНЫХ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ РОДОВ - это жизнь народа, отдых, работа, привычки и особенности народов, неповторимое своеобразие и самобытность, этнический колорит, многовековое наследие (история) и древняя культура. Это люди и лица, ремесленники и торговцы, рынки и древние города, памятники истории, дворцы, храмы, обряды, традиции, религиозные церемонии, народная кухня...» ************************ В группе, уважительно обсуждай только Тему, никого ни поучай свысока, ни сквернословь, ни оценивай презрительно сказанное, написанное, ни указывай, ни рассуждай гнусно о Личности и участниках группы.Комментировать
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