У губернатора «шторка упала»?

Анфиса Иванова

При царе сама-да, не жила, но уверена, что читала много, и не только худ литературу. Да и учеба многих фактов истории вам дала, - русские классики, философы...Вон Путин любит ссылать на Бердяева...( почему-то именно его он цитирует, а Льва Толстого, к примеру, замалчивает...не потому ли , что цари жуть как не Любили Толстого...) К тому же бабушка, родня ваша жила в ту пору и знала о ней много, и вам ведала.