Бродили мы по свету Многие наши политики, депутаты и пропагандисты частенько грешат непродуманными и неадекватными выступлениями, Законопроектами и заявлениями.
У губернатора «шторка упала»?
Комментарии
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Анфиса Иванова
При царе сама-да, не жила, но уверена, что читала много, и не только худ литературу. Да и учеба многих фактов истории вам дала, - русские классики, философы...Вон Путин любит ссылать на Бердяева...( почему-то именно его он цитирует, а Льва Толстого, к примеру, замалчивает...не потому ли , что цари жуть как не Любили Толстого...) К тому же бабушка, родня ваша жила в ту пору и знала о ней много, и вам ведала.
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1 д.
Sergiy Che
Да уж поумнее тебя - тупорылой тяффкалки сталирастнутой, которой не сидится на кухне, всё пытается пердеть о том, в чём сама как свиняка в апельсинах разбирается...))
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1 д.
Sergiy Che
Это к Путину лезут с разными авторитетами былого, в т.ч. и оным Бердяевым, а он отвечает как сам считает и не даёт себя запутать)) https://www.youtube.com/watch?v=SxWVI1NA16Y&amp;t=1s
Путин против Бердяева
YouTube
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1 д.
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