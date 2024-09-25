За оскорбление властей россиян будут сажать в тюрьму

В Правительстве уже поддержали этот законопроект, внесённый депутатами Госдумы, пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, но попросили лишь доработать его.
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