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NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

Разведслужбы считают, что Россия может нанести удары по американским территориямАмериканская разведка считает, что разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Что все носятся с этим разрешением, как известно с чем? У нас Курск разве не Россия??? Кто-то убеждает, что удары по Курску, это совсем не то же самое, что удары по другим городам? Одно не страшно, а второе уже страшно? Что за чушь! Весь мир считает, что идет война, кроме России. Украина разве не обстреливает российскую территорию??? Отвечать надо адекватно, причем еще вчера! Кто-то в чьих-то интересах опять жонглируент понятиями.
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