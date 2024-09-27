NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

Разведслужбы считают, что Россия может нанести удары по американским территориямАмериканская разведка считает, что разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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