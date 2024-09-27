NYT: Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь России

LD

Leon Dan

Что все носятся с этим разрешением, как известно с чем? У нас Курск разве не Россия??? Кто-то убеждает, что удары по Курску, это совсем не то же самое, что удары по другим городам? Одно не страшно, а второе уже страшно? Что за чушь! Весь мир считает, что идет война, кроме России. Украина разве не обстреливает российскую территорию??? Отвечать надо адекватно, причем еще вчера! Кто-то в чьих-то интересах опять жонглируент понятиями.