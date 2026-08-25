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Врач ЦСКА о «крестах» у Мойзеса: «Есть повреждение наружного мениска. Операцию выполонят в Бразилии 1 сентября, по срокам ориентируемся на 7 месяцев»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности восстановления Мойзеса Барбозы после разрыва крестообразной связки колена.

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