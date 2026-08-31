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Царьград

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Мишустин призвал обеспечить россиян доступными автомобилями

Мишустин призвал обеспечить россиян доступными автомобилями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил о необходимости наполнить рынок доступными российскими автомобилями.

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