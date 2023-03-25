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26 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

26 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

26 марта – 85 день года, до Нового года осталось 280 дней. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • Никифоров день • Сегодня нельзя печь пирожки с картошкой, по древним верованиям, это сулит потерю близкого • Туман в этот день к дождливому лету • Стоит навести дома чистоту Родились в этот день • 1709 – русский филолог, математик, учитель Михаила Ломоносова и Екатерины II Василий Адодуров • 1922 – композитор, певец и музыкант, участник коллектива &quot;Самоцветы&quot;, заслуженный артист России Владимир Пресняков – старший • 1951 – советский и российский актёр театра и кино Алексей Булдаков • 1941 – актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов • 1962 – российский космонавт Юрий Гидзенко 26 марта: праздники в России • День одиночества • День рождения медицинского пластыря • День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) МВД РФ 26 марта в истории России • 1787 – Екатерина II велела отчеканить медаль в память о её визите на юг России.

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