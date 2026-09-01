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Регионы России

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Министр здравоохранения помог пассажиру с гипертонией во время авиарейса

Министр здравоохранения помог пассажиру с гипертонией во время авиарейса

Инцидент произошёл 30 августа. После подъёма на высоту Ганеев почувствовал себя плохо и самостоятельно измерил давление, которое оказалось очень высоким.

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